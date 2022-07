Menina de 4 anos pede festa de aniversário com o tema “suvaco” e faz sucesso nas redes sociais

- Publicidade -

A carioca Elloá Vitória, de 4 anos, viralizou nas redes sociais depois de escolher o tema da sua festa de aniversário: “suvaco”. Isso mesmo, “suvaco”, foi o pedido da garotinha. O vídeo viralizou no Tik Tok e chamou a atenção dos internautas.

As imagens foram gravadas pela tia da menina, Quezia Mesquita. Ela mostra a sobrinha dançando e se divertindo com a família. “Ela pede esse tema para minha cunhada desde os dois anos de idade e esse ano resolvemos atender o pedido dela”, conta Quezia. Quezia conta também que no momento do parabéns ela pediu para todos gritassem repetidamente “suvaco”. E assim foi, Elloá apagou as velas e os convidados aplaudiram e repetiram a palavra.

Em cima da mesa, tinha também muito brigadeiro e um bolo, muito bem decorado, com pequenas fotos do “suvaco” da aniversariante. Na parede, várias fotos da menina posadas, com o braço levantado mostrando a axila, ou melhor, o “suvaco”. Haja criatividade! Com certeza, o que a família dela queria era que a vontade fosse realizada! E você já teve que fazer uma festa para o seu filho com um tema tão diferente como esse?

