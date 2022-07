Mega-Sena: Confira os números sorteados neste sábado (16)

- Publicidade -

A Caixa Econômica Federal realizou, neste sábado (16), o sorteio do concurso 2501 da Mega-Sena. O prêmio está estimado em R$ 3 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

O sorteio foi realizado às 20h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do banco.

As dezenas sorteadas foram: 58-32-11-27-59-40

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

• 35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

• 19% entre os acertadores de 5 números (Quina);

• 19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

• 22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

• 5% ficam acumulados para a primeira faixa – sena – do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Acumulação

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).