MEGA OPERAÇÃO: Homem apontado como líder e conselheiro do Comando Vermelho é preso quando se preparava para atacar rivais

Uma mega operação envolvendo as forças policiais, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção á Pessoa (DHPP), juntamente com a Equipe de Pronto Emprego (EPE), prenderam uma das principais lideranças da facção Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CVRL), Benedito Tavares de Souza, vulgo “Cabelo”. A ação ocorreu na noite de terça-feira, 26, no Conjunto Aroeira, região do Calafate.

“Cabelo” estava com mais 5 seguranças, identificados por, Anderson Xavier de Freitas, Michael Pereira de Andrade, Raimundo Ricardo Tavares e Andreiane Aguiar da Cruz.

De acordo com a polícia, o bando estava em uma reunião do crime, fazendo o planejamento de vários ataques que seriam realizado contra integrantes do Bonde dos 13, em Rio Branco. O motivo da retaliação seria a morte do filho do “conselheiro”, que foi morto em uma emboscada planejada por integrantes da facção rival.

Ao sair da residência, os cincos criminosos se dividiram em dois carros, um HB20 e um Gol. A polícia fazia o acompanhamento de longe, e no momento certo realizou a abordagem nos dois veículos. Com eles, os policiais encontraram duas pistolas, dois carregadores, uma balaclava e dois canivetes.

Vários áudios circulam nas redes sociais, onde o Conselheiro Benedito, revela o motivo pelo qual os ataques seriam realizados.

“Foram seis presos, no início da madrugada. São veículos que já foram usados em ataques recentes na região da Sobral. A equipe de investigação da DHPP conseguiu rastrear a utilização dos veículos e, ontem, durante abordagem em via pública na região do Calafate, esses dois veículos foram abordados. Quatro integrantes faziam a escolta desse conselheiro de apelido ‘Cabelo’, que estava com o irmão. Portavam identidades falsas e essas quatro pessoas que faziam a escolta em outro veículo portavam duas pistolas, com quatro carregadores municiados, inclusive, um dos integrantes tinha rompido a tornozeleira há três dias, e se dirigiam a novos ataques”, disse o delegado responsável pelas investigações.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.