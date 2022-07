Médicos confirmam que Jéssica Sales está curada de câncer de mama

- Publicidade -

Com sorriso estampado no rosto e lágrimas de alegria a deputada Federal Jéssica Sales de 41 anos, usou suas redes sociais para informar seus seguidores que está curada de um câncer de mama ao qual lutava há meses pela cura.

Sempre a parlamentar estava atualizando o estado de saúde ao qual estava enfrentando nos últimos dias.

Segundo Jéssica, A descoberta do câncer de mama aconteceu através de exames de rotina. No ano de 2002, Deputada Federal nascida em Cruzeiro do Sul descobriu a presença de um cisto mamário e fazia acompanhamento desde então. Há um ano, ela disse que havia surgido um nódulo benigno e dessa forma o tratamento tinha que se repetir continuamente em seis meses e em dezembro foi feito o novo exame que mudou tudo em sua rotina.

A deputada, em suas redes sociais agradeceu os amigos e familiares pelo apoio fundamental que recebeu durante o processo de tratamento e disse está muito feliz de volta a uma vida normal.