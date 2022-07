Médico é encontrado morto durante plantão em hospital no interior

- Publicidade -

Um médico que estava de plantão foi encontrado morto na noite de quarta-feira (27), no Hospital Municipal Josefa Monteiro, na cidade de Caém, interior da Bahia. O corpo de José Mauro Badaró Cardoso, de 37 anos, foi encontrado por colegas de trabalho na sala de descanso dos profissionais da unidade.

De acordo com informações obtidas pelo site Jacobina Notícias, os colegas sentiram a falta do médico durante o plantão e foram procurá-lo. Os profissionais encontraram a sala de descanso trancada e, após ninguém responder, forçaram a porta. O médico foi encontrado caído ao chão já morto.

As causas da morte estão sendo investigadas pela polícia. Ainda de acordo com o site, foram encontrados em uma mesa na sala vários medicamentos e uma seringa. A polícia que saber se a morte foi causada por uma overdose medicamentosa.

Um caso semelhante está sendo investigado na região da Chapada Diamantina. No último dia 17 de julho, o médico Heitor Wagner Silva Oliveira, de 40 anos, foi encontrado morto no Hospital Municipal de Brotas de Macaúbas, no oeste baiano.