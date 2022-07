Média móvel de mortes por Covid sobe 72,3% em um mês

- Publicidade -

A média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil teve alta de 72,3% em um mês, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). No dia 10 de junho, o indicador (que considera os últimos sete dias) estava em 141. Neste domingo (10), chegou a 243 –o maior desde 25 de março.

Este é o 13º dia seguido em que a média móvel de óbitos pela doença está acima de 200. O indicador está em alta há dois dias consecutivos.

Em relação ao número de novos casos, a média móvel também aumentou em um mês, mas em uma proporção menor: a elevação foi de 45,1%, passando de 39.980 para 58.006.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 56 óbitos e 21.963 novos casos de Covid-19. O Distrito Federal e mais seis estados não informaram os dados do dia: Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o país contabiliza 673.610 óbitos ligados ao coronavírus, além de 32.896.464 infecções confirmadas.

Fonte/ Portal CNN BRASIL