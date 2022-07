Maurício de Sousa quer criar personagens gays para a Turma da Mônica

Mauro Sousa, filho do cartunista, é gay e o pai conta ter recebido a notícia com tranquilidade e de forma natural. “Ele se abriu comigo. E nos entendemos muito bem, sempre. Com meus filhos eu me entendo sempre muito bem. Esse caso foi meio diferente mas também foi uma experiência muito interessante e agradável, porque é a porta da vida e da felicidade. Realização também”, disse ele ao contar como foi o momento da conversa com o filho.