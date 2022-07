Mastercard e CBF Academy querem mais mulheres no universo das quatro linhas

- Publicidade -

A Mastercard e a CBF Academy firmaram uma parceria para apoiar a inserção das mulheres não só dentro das quatro linhas do esporte, mas também fora delas.

Como parte da iniciativa, a Mastercard, em parceria com a CBF, desenvolveu a websérie “Elas em campo”, assinada pela Octagon Latam e produzida pela Beyond em colaboração com a CBF TV, que conta com 11 episódios com depoimentos de mulheres que trabalham na delegação da seleção brasileira feminina de futebol.

Nos episódios, as profissionais compartilham um pouco de suas jornadas no universo do futebol e apresentam o seu trabalho dentro da equipe brasileira. Entre as personagens, estão: a psicóloga Marina Gusson, que estrela o primeiro episódio, e a atual treinadora da seleção, a sueca Pia Sundhage.

“A ideia é que essas mulheres sirvam de inspiração para outras. A gente fala muito das jogadoras, mas têm essas outras mulheres que são tão importantes quanto, como a fotógrafa, a segurança, a psicóloga, a técnica… Queremos que essas histórias inspirem também”, afirmou Sarah Buchwitz, vice-presidente de marketing e comunicação da Mastercard Brasil.

Com estreia na última quinta-feira (21), os episódios serão veiculados nas redes sociais da Mastercard e da CBF até o encerramento da Copa América Feminina, no dia 30 de julho.

A VP de marketing da empresa explicou que a Mastercard é a primeira empresa a patrocinar o campeonato que, pela primeira vez, dará prêmio em dinheiro de US$ 1,5 milhão para a seleção vencedora.

Como parte da campanha de incentivo das mulheres no esporte, a parceria entre a empresa e a instituição também vai fornecer um desconto adicional de 10% na mensalidade de mulheres que se inscreverem em qualquer curso da CBF Academy entre os meses de agosto e dezembro. O benefício será aplicado para todas as mulheres que queiram fazer os cursos, independentemente da bandeira do cartão, usando o cupom MASTERCARD10.

“Junto à CBF Academy queremos ajudar a promover a inclusão e a igualdade de gênero, também no futebol. Nós entendemos que a melhor forma de contribuir com o futebol feminino seria divulgando o CBF Academy para mulheres”, explicou Sarah.

Segundo dados da CBF Academy, 95% dos frequentadores dos cursos são homens. Em 2020, a instituição criou uma cota de 20% das vagas para o público feminino, que pode receber descontos de até 50% nas mensalidades.

“Queremos terminar o ano com mais de 5% de mulheres nesses cursos. Eu espero que a ação sirva de inspiração para todas as mulheres que têm interesse de fazer parte desse mundo, mas não têm condições, por exemplo. Queremos ser um catalisador para essas mulheres”, completou a executiva.

Fonte/ Portal propmark.com