Marvel está com grave problema e quase ninguém está falando sobre isso

Reis de bilheteria a partir de uma rede de filmes interligados, o Marvel Studios é, sem sombra de dúvida, um dos maiores trunfos cinematográficos da Hollywood contemporânea. Apesar da mina de dinheiro incessante, o estúdio tem um sério problema em suas mãos: um crescente descontentamento de profissionais de efeitos visuais.

Recentemente, o portal The Gamer coletou uma série de reclamações no Reddit para um artigo sobre o assunto, em que artistas destacavam um desgaste ao trabalhar com a empresa. “Estou com a Marvel há quase três anos seguidos. Bem-vindo ao sétimo nível do inferno”, afirma um dos relatos.

O alerta abarca diversas questões, como os curtíssimos prazos estabelecidos, levando em consideração a demanda das tarefas. Isso impacta diretamente no resultado final dos filmes, em que a qualidade dos efeitos é altamente prejudicada, além de causar danos aos profissionais envolvidos. Aparentemente essa mudança surgiu após Vingadores: Ultimato, quando as séries do Disney+ entraram na equação.

Mesmo que relatos anônimos enfraqueçam a gravidade do problema, algumas pessoas resolveram se manifestar publicamente sobre essa prática. É o caso de Dhruv Govil, que respondeu a matéria em um tweet revelando o motivo de ter abandonado os projetos do estúdio e, consequentemente, a própria carreira.

“Trabalhar em séries da Marvel foi o que me tirou da indústria de efeitos visuais. Eles são um cliente horrível, e eu vi muitos colegas desmoronarem depois de trabalhar demais, enquanto a Marvel aperta os parafusos”, disse o profissional que trabalhou em Guardiões da Galáxia e Homem-Aranha: De Volta ao Lar.

Por enquanto, o estúdio não se manifestou sobre o assunto, mas internamente é possível que essa situação já esteja em pauta, principalmente com o crescimento de manifestações dos profissionais, bem como a enxurrada de críticas negativas sobre o CGI de suas recentes produções. Cavaleiro da Lua, Mulher-Hulk: Defensora de Heróis e até Thor: Amor e Trovão são exemplos recentes. A esperança, obviamente, é que os artistas tenham seus trabalhos respeitados e valorizados dentro de uma das empresas mais lucrativas do mundo.

