Marvel escolheu seu novo Wolverine? Ator surge irreconhecível como o herói dos X-Men

- Publicidade -

Hugh Jackman ficou marcado pelo papel de Logan / Wolverine na franquia X-Men da Marvel nos cinemas. O ator ficou 17 anos interpretando o personagem, até sua despedida em Logan (2017). Os X-Men em breve devem entrar para o Universo Cinematográfico Marvel, depois da compra da Fox pela Disney, então não param de surgir especulações sobre quem será o novo Wolverine, com Taron Egerton entre os favoritos.

Kevin Feige descarta entrada imediata dos X-Men e do Quarteto Fantástico no Universo Cinematográfico Marvel

Taron Egerton chegou a desmentir rumores de que seria o novo Wolverine, mas em entrevista ao The New York Times, o ator confirmou que conversou com Kevin Feige e outros executivos da Marvel sobre uma possível entrada no Universo Cinematográfico Marvel, e ainda revelou seu desejo de assumir o papel.

“Eu não acho que seria errado dizer isso. Eu ficaria animado, mas também apreensivo, porque Hugh está tão associado ao papel que eu me pergunto se seria muito difícil para outra pessoa fazê-lo.”, disse Egerton sobre a responsabilidade de que seria substituir Hugh Jackman, mas também reafirmou sua vontade de viver o mutante nos cinemas. “Mas espero que, se acontecer, eles me deem uma chance”.

Nada foi confirmado até o momento, mas o artista SamukaArts publicou uma arte em seu Instagram imaginando como seria Taron Egerton no papel de Wolverine. E, olha, ficou INSANO! Dá uma olhada:

Atualmente com 32 anos de idade, Taron Egerton ficou conhecido pelos seus papéis em Lendas do Crime (2015) e, principalmente, na aclamada adaptação das HQs Kingsman: Serviço Secreto (2015). Depois disso, ele se destacou interpretando o cantor Elton John no filme biográfico Rocketman (2019), papel que lhe rendeu um prêmio no Globo de Ouro e indicações ao BAFTA, Screen Actors Guild e Grammy.

Wolverine no Universo Cinematográfico Marvel

Hugh Jackman interpretou Logan / Wolverine da Marvel por 17 anos, desde que fez sua primeira aparição em X-Men – O Filme (2000) até sua despedida do mutante em Logan (2017), quando seu personagem morre no final do filme. Ele ainda aparece em X-Men 2 (2003), X-Men – O Confronto Final (2006), X-Men Origens: Wolverine (2009), X-Men: Primeira Classe (2011), Wolverine: Imortal (2013) e X-Men: Dias de um Futuro Esquecido (2014) – além de uma participação especial em Deadpool 2 (2018), onde a cena pós-créditos retorna para X-Men Origens: Wolverine.

Os fãs esperam ansiosamente uma nova aparição do querido personagem, agora como parte do Universo Cinematográfico Marvel, desde que a Fox – empresa que tinha os direitos dos X-Men, Quarteto Fantástico e Deadpool – foi comprada pela Disney. Existiam rumores de que Hugh Jackman poderia retornar como Wolverine em mais filmes, mas o mais provável para o MCU é que eles escalem um ator mais novo para interpretar uma nova versão do personagem por muitos anos, como seria o caso de Taron Egerton.

Ainda não sabemos dos planos para os X-Men no MCU, mas o Quarteto Fantástico teve um novo filme confirmado, então é questão de tempo para que novidades sobre a equipe mutante sejam anunciadas.

Fonte: Adoro Cinema