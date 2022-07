Maria Bruaca se liberta, muda de nome e despreza Tenório: “Nunca tive marido”

- Publicidade -

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) resolveu se reinventar após ser expulsa de casa pelo marido em “Pantanal”. A dona de casa irá morar na chalana da região ao lado de Eugênio (Almir Sater), e terá a oportunidade de esnobar o marido.

Agora com o nome Maria Chalaneira, ela presenciará Tenório (Murilo Benício) passeando com Zuleica (Aline Borges), a amante que trouxe para ser sua nova esposa. Ao ver a cena, a ex-Bruaca não vai parar a chalana e dirá para Eugênio seguir em frente.

“Tem gente esperando ali. Não era o seu marido?”, questiona Eugênio. “Eu passei uma vida inteira esperando. Eles que esperem um pouco mais. Eu não tenho marido. Nunca tive! Tive dono, marido, nunca na vida”, dispara.

Histórias reais

Não são poucas as mulheres que se identificam com Maria Bruaca (Isabel Teixeira) em “Pantanal”. Maridos arrogantes, machistas, que traem e fazem ameaças infelizmente não são exclusividade das histórias da ficção. Sônia* (nome fictício) viveu isso na pele e se identificou com a personagem de Isabel Teixeira quando começou a assistir a trama de Maria Bruaca na novela da Globo.

“Sempre fiz tudo em casa, sou muito organizada, amava cozinhar, mas comecei a perceber que não estava feliz naquele lugar”, diz ela, que foi casada durante 20 anos com um médico legista que nunca a agrediu fisicamente, mas humilhava, traía e ameaçava ficar com a guarda do único filho do casal.

“Eu era muito inocente, tinha pesadelos com isso e acreditava em tudo porque ele tinha contato com juízes. Foram anos de sofrimento. Ele fazia brincadeiras tontas do tipo ‘nossa, quando casamos você era bem mais gostosinha”, diz a mulher, que se viu no fundo do poço a cada nova descoberta envolvendo o companheiro.

Fonte/ Portal Yahoo.com