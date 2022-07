Maria Bruaca corre risco de vida e Tenório chantageia Zuleica em “Pantanal”

- Publicidade -

Tenório (Murilo Benício) finalmente descobrirá a traição de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) em “Pantanal”, e acabará colocando Zuleica (Aline Borges) no meio da história.

Revoltado ao saber que Bruaca teve um affair com Levi (Leandro Lima) e atualmente está com Alcides (Juliano Cazarré), o fazendeiro irá para São Paulo e dirá que gostaria que Zuleica fosse morar em sua fazenda no Pantanal. Ela, entretanto, não vai aceitar o acordo logo de cara. “Imagine, me fazer encarar a sua esposa, expor nós duas a uma situação como essa. E nossos filhos também”, diz Zuleica.

Para convencer a amante, Tenório dirá que cogitou assassinar Bruaca e que precisa de ajuda para não ceder a seus instintos. “Eu podia estar preso uma hora dessas. Quase cometi um desatino, Zuleica. Eu estive pra matar a Bruaca. Preciso de você do meu lado, para não me deixar fazer essa besteira. Eu conheço ela, é você entrar pela porta da frente que ela sai pela dos fundos. Ela pode ser sem vergonha, mas tem lá os brios dela. Não vai aguentar”.

Traição

Já sabendo do caso entre Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré) em “Pantanal”, Tenório (Murilo Benício) irá planejar sua vingança e deixará a esposa insegura com suas indiretas.

O fazendeiro soube do affair ao ouvir uma conversa de Zefa, mas não disse a Bruaca se está sabendo ou não do que está acontecendo. Trancado em seu escritório, o fazendeiro reclamou: “Em pensar que ela ficava fazendo aquelas cenas de ciúme quando tava me enchendo a cabeça de chifre! Mas eu vou dar as terrinhas que ele tanto pede, a sete palmos pra baixo do chão. E vou enterrar o maldito capado, que é pra ele nunca mais dormir com a mulher de ninguém”.

Após desabafar sozinho, Tenório conversará com Bruaca e vai sugerir trazer sua família de São Paulo para a fazenda. Revoltada, Bruaca tentará impedir, mas Tenório ameaça: “Se não quiser aceitar, faz as suas trouxas, e pica a mula daqui”.

Fonte/ Portal Yahoo.com