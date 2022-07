Marcos Oliveira, o ‘Beiçola, retorna às novelas após pedir ajuda

- Publicidade -

O ator Marcos Oliveira, 66 anos, que deu vida ao Beiçola, da série A Grande Família, na Globo, retornará à televisão após diversos pedidos de ajuda. O artista se recupera de uma cirurgia feita para tratar uma fístula que possui na uretra.

Marcos Oliveira fará uma participação na novela Poliana Moça, do SBT. Ele será o personagem Romeu, dono do parque abandonado ‘Parque Collodi’.

“A melhor coisa que temos na vida é o trabalho. Nem é tanto o compromisso com as coisas, como o sucesso… Mas o legal é você fazer um bom trabalho que as pessoas gostem’, disse o artista.

“Foi muito legal participar, foi muito bom mesmo. E esse é um trabalho diferente, sabe? Não quero ser só pasteleiro, eu quero fazer outras coisas na minha vida, como esse personagem”, afirmou Marcos.

“Meu personagem é um ‘bon vivant’ e sonhador. Ele sonha com esse parque há muitos anos. É muito gostoso quando ele recebe a visita do Pinot (Pinóquio), que é maravilhoso. Eu fiquei muito contente, muito feliz”, adiantou o artista.