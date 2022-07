Márcia Bittar diz que ajudará Gladson a governar o Acre em união: “Chega de tribulação”

- Publicidade -

Em discurso no evento do PL e partidos aliados em que foi apresentada como vice na chapa de Gladson Cameli, Márcia Bittar afirmou que estará sempre à retaguarda do governador, apoiando-o e dando paz para ele governar.

Ela disse que serão uma dupla unidade em favor do Acre.

“Chega de tribulação. O nosso governador precisa de uma vice com a qual possa contar, sem desavenças e em paz. Quero ser um ponto de equilíbrio, alguém que chega para somar”, diz.

Durante o evento, Gladson Cameli afirmou que Márcia é o nome que mais agrega para ser sua vice.

Fonte/ Portal A Folha do Acre