Mara Rocha e Petecão prometem aliança no segundo turno das eleições de 2022

Durante o encontro de pecuaristas realizado no município de Acrelândia, no interior do Acre no último sábado, 9, os pré-candidatos ao governo do Estado do Acre, senador licenciado Sérgio Petecão (PSD) e a deputada federal Mara Rocha (MDB), prometeram uma aliança em eventual segunda turno das eleições estaduais deste ano.

Durante o encontro da 12° edição do Costelão, Petecão garantiu que, caso não chegue ao segundo turno, deverá apoiar a deputada – em eventual chegada na segunda etapa das eleições. O apoio também foi pactuado por Mara – em eventual chegada de Petecão a outra fase.

Após as trocas de “afagos”, Petecão e Mara deram um abraço carinhoso selando a suposta aliança.

