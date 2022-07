MANDA QUEM PODE, OBEDECE QUEM TEM JUÍZO! Insatisfeito o pré candidato ao senado pontua: ‘O presidente do União Brasil deve defender o pré candidato do União Brasil’, afirma Alan sobre Marcio Bittar

- Publicidade -

Diante dos últimos acontecimentos, posturas e reações, não restam dúvidas de que os ânimos não andam nada amistosos entre o senador Márcio Bittar e o pré-candidato ao Senado, Alan Rick, ambos do União Brasil.

Na sexta-feira, 15, o ex ungido Alan Rick, deu entrevista ao jornalista Itaan Arruda, e demonstrou inconformismo e insatisfação com o novo posicionamento das peças no tabuleiro, deixando claro que não está feliz com a postura de Márcio Bittar em declarar seu apoio a Senadora Mailza Gomes.

“Nós fizemos o nosso papel, eu cumpri tudo aquilo que o União Brasil Nacional pactuou conosco, que é buscar uma unidade, que é buscar uma pacificação. Eu fiz tudo que o partido me pediu a nível nacional e estadual. Agora, “é óbvio” que faltou ao senador Márcio Bittar me retribuir da mesma forma”, disse Alan, cobrando que “ele precisa demonstrar que nós somos o candidato do União Brasil com o apoio dele”.

Para o parlamentar, não existe lógica nenhuma em Márcio Bittar apoiar outra candidatura, uma vez que o União Brasil já tem um nome na disputa.

“Falta um posicionamento mais contundente do senador e uma defesa do nosso nome. O que não aconteceu ainda”, afirmou.

Na última quinta-feira, 14, Márcio Bittar postou uma foto com a pré-candidata à reeleição ao Senado, Mailza Gomes, que vem crescendo nas intenções de voto, e com isso o Senador deixou claro quem é a favorecida.

Mailza por sua vez, foi resiliênte e sábia, não se indispôs à toa tomando fôlego em silêncio, e não quebrou regras “cantando vitória antes do tempo”.

Para Alan, o gesto gerou incômodo.

” Não posso dizer que fiquei feliz quando nosso nome é excluído da unidade. O presidente do União Brasil deve defender o pré-candidato do União Brasil, simples, e ponto”, destacou o deputado.

Márcio Bittar vai reunir com Alan para alinhar a conversa nesta sexta-feira.

Agora resta a Alan prestigiar as ressalvas que lhe serão apresentadas, receber as novas instruções, e seguir sem rancores lembrando-se da regra número 1 da política, “MANDA QUEM PODE, OBEDECE QUEM TEM JUÍZO”!