Manchester United aceita liberar Cristiano Ronaldo com condição ‘surpreendente’

A “novela” envolvendo uma possível saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United pode ter ganhado mais um capítulo. Segundo o jornal britânico “Mirror”, o clube aceitou liberar o astro português, mas nas seguintes condições: empréstimo por uma temporada e renovação contratual automática por mais uma temporada, até 2024.

Um dos motivos pelos quais Cristiano deseja deixar Old Trafford é para seguir jogando a Uefa Champions League, visto que o Manchester United não conseguiu se classificar para o torneio europeu. Segundo a imprensa europeia, o Atlético de Madrid se demonstrou interessado em CR7.

A publicação do Mirror também divulga que uma possível extensão de contrato (por mais um ano) estava presente na cláusula do acordo que o United fez com a Juventus em 2021 para repatriar Cristiano Ronaldo, avaliado em 13 milhões de euros. A proposta dos Red Devils ainda não foi respondida pelo estafe do craque, comandado pelo empresário Jorge Mendes.

A ideia do clube é trazer CR7 de volta para uma “última jornada” com o português na temporada 2023/24, tendo em mente uma classificação para a Uefa Champions League. Cristiano Ronaldo tem 37 anos e, possivelmente, encerrará sua carreira na Major League Soccer, nos EUA, ainda segundo o “Mirror”.

Cristiano Ronaldo ainda não se apresentou para a pré-temporada do Manchester United, alegando “problemas pessoais”. Sua contratação foi rejeitada publicamente pelo Bayern de Munique; outros clubes como Chelsea, PSG e Real Madrid também negaram interesse no atacante.

Fonte/ Portal Yahoo.com