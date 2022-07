Mais de 40 escolas de cidade no AC recebem produtos da agricultura familiar beneficiando 87 famílias

“No ano de 2019, conseguimos empregar um valor de R$ 248. Nos anos seguintes, devido à pandemia, trabalhamos com o percentual obrigatório, porque, mesmo sem aulas, distribuímos cestas básicas aos alunos. Como vamos ampliar para 50%, nossa pretensão é investir entre R$ 320 mil a R$ 350”, destaca.

No início de tudo, lá em 2018, o gestor explica que apenas 20 famílias participavam do programa. Agora, esse número mais que quadruplicou – chegando a 87 produtores cadastrados.

Uma delas é Maria de Nazaré, que trabalha como produtora há 3 anos. Hoje, a filha ajuda com as entrega. Para ela, o programa não só fomenta a economia dessas comunidades, como também incentiva uma alimentação mais saudável nas escolas.

O programa tem uma importância muito grande porque ele traz uma renda para os produtores rurais, já que o produto, quando a gente vai vender para marreteiros acaba desvalorizado. Então o programa valoriza mais o trabalho do agricultor, paga um preço melhor e ajuda as pessoa que estão sem renda. O PNAE também é um meio do produtor contribuir com a merenda, muitas vezes do próprio filho, porque os produtos são levados para as escolas que nossos filhos frequentam. Então, incentiva uma merenda regional e bem mais saudável”, pontua.