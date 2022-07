Mães madrugam no Barral y Barral e atendimento de crianças começa com mais de 2h de atraso em Rio Branco

A também dona de casa Luzirene Freitas dos Santos levou o filho Emanuel Santos, de 2 anos, para a Policlínica. O menino também está com sintomas gripais.

“O Emanuel está com febre, tosse e quando tosse muito, fica cansado, com falta de ar e vomitando. Está com mais de 10 dias e não está tendo médico nos postos, só tem um canto que está tendo médico, que é no Rosalinda, mas quando a gente chega 3h já não tem mais ficha e é clínico geral, não é pediatra. Aí, hoje aproveitei o mutirão, vi no jornal que ia ter pediatra e viemos, chegamos aqui 4h.”

Mortes crianças

O estado já registra 12 mortes de crianças por síndrome respiratória grave. O Ministério Público do Acre informou que serão apuradas as circunstâncias em que a criança morreu. E que já foi feito contato com a família para dar início às investigações. Além da apuração, o Centro de Atendimento à Vítima (CAV) e Núcleo de Atendimento Psicossocial (Natera) estão à disposição para auxiliar no que for necessário, informou.