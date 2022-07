Mãe mata filha de 3 anos durante surto e tenta assassinar filho adolescente

- Publicidade -

Uma mulher de 34 anos, matou a filha de 3 anos sufocada e ainda tentou assassinar o filho adolescente, de 16 anos, após sofrer um surto. O caso foi registrado na última terça-feira (12), em Rondonópolis, Mato Grosso. A mãe dos menores foi presa em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, a suspeita identificada como Clélia Silva Almeida sofre de crises psicológicas e teria tido um surto. A avó dos menores ouviu o pedido de socorro do adolescente e chamou o filho para arrombar a porta. Eles encontraram a menina com os olhos roxos e o adolescente com sangue pelo corpo. A mãe estava segurando pedaços de um espelho na mão.

O adolescente disse que a mãe estava em surto desde a última segunda-feira (11). Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher usou um travesseiro para sufocar a filha, e depois pegou um pedaço de espelho e cortou o pescoço do filho.

O adolescente foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A mulher foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia.