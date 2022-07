Mãe encontra filha de 1 ano boiando afogada na piscina de casa

- Publicidade -

Uma criança de um 1 ano e 8 meses se afogou neste sábado (2) na piscina de casa em Posse (GO), no nordeste goiano. A mãe encontrou a filha boiando na água e pediu socorro.

A menina foi encaminhada às pressas em uma ambulância para o hospital do município. Depois de estabilizarem a menina, a equipe médica solicitou o transporte aéreo do Corpo de Bombeiros. Ela foi então transferida para um hospital de Goiânia, que fica a 511 km distante de Posse.

A criança está internada em estado grave no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), na capital goiana. De acordo com informações do portal Metrópoles, a equipe médica divulgou um boletim de ocorrência neste domingo (3) explicando que a menina está sedada e respira com ajuda mecânica.

Os bombeiros não informaram quais foram as circunstâncias do afogamento.

Mortes por afogamentos

Afogamento é uma das principais causas de morte em crianças, segundo estudo da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa). A pesquisa foi publicada em 2021 e utilizou dados do SUS (Sistema Único de Saúde). O levantamento mostrou que, em 2019, 1.480 crianças morreram por afogamento em todo o país. Em 59% dos casos, o acidente aconteceu na casa da vítima, tanto piscinas, como outros equipamentos. A pesquisa também apontou que o afogamento é a segunda causa de morte mais comum entre as crianças de 1 a 4 anos, atrás apenas de pneumonia.

Fonte: Yahoo!