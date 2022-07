Mãe é presa por levar filhas para casa de homens e as forçar a prostituição

- Publicidade -

Uma mãe foi presa por obrigar as duas filhas adolescentes de 13 e 15 anos a se prostituírem em casas de homens das cidades de Araçuai e Itinga, ambas no Vale do Jequitinhonha de Minas Gerais. O padastro das adolescentes e outros dois homens também foram presos pelo mesmo crime nesta terça-feira (12).

De acordo com a Polícia Militar, as adolescentes contaram na escola, em maio deste ano, que eram levadas para a casa de vários homens e obrigadas a manter relações sexuais com eles. O Conselho Tutelar foi acionado na instituição de educação e a Polícia Civil começou a investigar o caso.

Foram expedidos os quatro mandados de prisão contra os suspeitos que estavam foragidos, mas foram encontrados nos bairros Pipoca e Nova Esperança. Além das duas filhas adolescentes, a mulher tem também uma menina de 6 anos. As investigações ainda apuram se esta menina também era aliciada para a prostituição.

Há suspeita de que além das adolescentes, o grupo aliciava outras meninas como profissionais do sexo. Os suspeitos vão responder pelos crimes de estupro de vulnerável, corrupção de menores e associação criminosa. As investigações seguem em andamento.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Pedra Azul, na mesma região. Há suspeita que o grupo também estaria envolvido com outros crimes como tráfico de drogas, ameaça e tentativa de homicídio.