Mãe e bebê de seis meses são atropelados por motorista bêbado sem habilitação

Na última terça-feira, dia 19 de julho, um bebê de seis meses e a mãe de 27 anos foram atropelados por um motorista bêbado no Mato Grosso do Sul.

O caso aconteceu em Guia Lopes da Laguna, cidade a 233 quilômetros da capital do estado. O suspeito chamado Paulo Alberto Gonçalves Fernandes, de 29 anos, fugiu sem prestar socorro e em seguida foi preso pela Polícia Militar. A mãe estava caminhando com o bebê no carrinho ao meio-fio, e com o filho na calçada no momento em que o atropelamento aconteceu.

As vítimas foram levadas a um hospital pelo Corpo de Bombeiros Militar. Estavam conscientes e apenas com escoriações, contudo, ainda estão em observação no hospital. Paulo Alberto fugiu do local e logo foi encontrado e preso pela Polícia Militar.

No teste de bafômetro foi constatado 0,92mg/l de álcool no sangue, que é o dobro do permitido pela lei. No depoimento prestado, Paulo Alberto confessou que estava dirigindo bêbado e que não possuía a CNH. O homem foi preso em flagrante por lesão corporal na direção de veículo, omissão de socorro e também por conduzir o veículo embriagado e dirigir sem a habilitação.