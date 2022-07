Mãe busca CV para proteger filho de salve e é estuprada por disciplina de facção

- Publicidade -

Na madrugada desde domingo (17), no bairro Morada da Serra, em Cuiabá, uma mulher de 30 anos, que não foi identificada, fez um boletim de ocorrência pelo crime de estupro, praticado por um integrante da facção Comando Vermelho (CV).

A vítima teria procurado a organização criminosa para evitar que o filho, que se envolveu em uma ocorrência de furto, fosse alvo de um salve. O menor teria roubado câmeras de um monitoramento de vídeo do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI).

De acordo com a Polícia Militar, a mãe contou que chegou a casa do faccionado, que tem 37 anos e a ele é atribuído o cargo de “Disciplina” dentro da facção, e logo foi arrastada para dentro do quarto sob ameaças, e em seguida estuprada.

O suspeito foi preso em sua residência, localizada no bairro Jardim Brasil. A vítima e o acusado foram encaminhados á Delegacia da Mulher, onde o acusado ficará a disposição da justiça.

Fonte/ Portal O Livre