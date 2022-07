Luva de Pedreiro: ex-empresário vai à polícia registrar ameaças

- Publicidade -

Allan Jesus, ex-empresário do influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, foi nessa quarta-feira (6/7) à 32ª Delegacia de Polícia Civil de Taquara, no Rio de Janeiro, para fazer um boletim de ocorrência onde relatou que tem sofrido ameaças nas redes sociais. Além dele, sua esposa, uma prima e um de seus clientes também estariam sendo alvo de ataques na internet.

“Meus dados pessoais e da minha família foram vazados e temos sido ameaçados de morte por diversas pessoas. Estamos tomando todas as medidas judiciais para que a verdade venha à tona e os responsáveis paguem pelos seus atos, sendo certo que será no ambiente jurídico”, denunciou Allan nas redes sociais.

O ex-empresário de Iran disse também que as mensagens de ódio que têm recebido estão sendo encaminhadas às autoridades policiais “para que prossigam com as pertinentes investigações criminais”.

