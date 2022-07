Luva de Pedreiro apresenta sua casa nova à Internet

- Publicidade -

Após toda a polêmica envolvendo o influenciador digital Luva de Pedreiro, o garoto Iran Ferreira, baiano, apresentou sua nova residência em uma publicação feita em seu perfil oficial no Instagram. Após ter assinado contrato com Falcão, o Rei do Futsal, o eterno camisa 12 da Seleção Brasileira será o novo empresário de Iran e seus companheiros de vídeo, o Goleiro do Luva e o Cruzador do Luva.

Posando no pátio da casa, que fica em Pernambuco, Luva comemorou a conquista e agradeceu ao carinho de todos que torcem pelo seu bem: “Graças a Deus pai! Na minha nova casa só existe uma regra: liberdade. E daqui pra frente ninguém mais vai me calar! Hoje estou podendo dar conforto para os meus pais, retribuir a luta deles de todos esses anos de batalha… Obrigado pelo apoio de todos durante esses dias difíceis, vocês são minha tropa, fazem parte de todas as minhas conquistas e sempre vão fazer, sem vocês o cara da Luva de Pedreiro não existe. Jamais vão calar nossa voz, somos INCALAVEIS. RECEBA!”.

Alugada pelos seus novos empresários, a casa fica localizada na Região Metropolitana do Recife e lá ele poderá desfrutar do descanso e lazer que merece.

Entenda o caso

O garoto, quando se iniciou toda a polêmica, abriu uma transmissão ao vivo em seu perfil oficial no Instagram onde fez um forte desabafo e afirmou que daria um tempo dos vídeos. Pouco tempo depois, foi divulgado de que Luva de Pedreiro teria em suas duas únicas contas bancárias a quantia de apenas R$ 7,5 mil, apesar de ter firmado um contrato de realização de publicidade com a Amazon, para promoção do serviço Prime Video, no valor de R$ 1 milhão.

Fonte/ Portal Yahoo.com