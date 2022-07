LUTO: Dona Ivanilde, avó do governador Gladson Cameli, morre no Pronto Socorro de Rio Branco

- Publicidade -

A senhora Maria Ivanilde Abreu de Lima, viúva do ex-deputado estadual, Rezende Lima e avó do Governador Gladson Cameli, morreu na noite desta quinta-feira, 21, no Pronto Socorro do Hospital de Urgências e Emergências de Rio Branco (Huerb). A matriarca era mãe de Linda Cameli.

Uma nota foi postada pelo Governador Gladson Cameli em suas redes sociais que dizia:

“Minha amada avó Ivanilde, matriarca da família Lima, nos deixou nesta quinta-feira, 21 de julho. Ela teve uma parada respiratória e chegou a ser internada às 13h, no Pronto-Socorro de Rio Branco, sentindo fortes dores no peito, mas infelizmente não resistiu. Neste momento, não tenho palavras para expressar minha dor, mas estou certo que ela agora está em um lugar bem melhor. Está ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo.

Minha avó, Maria Ivanilde de Abreu Lima, natural de Cruzeiro do Sul, tinha 84 anos, trabalhou durante muitos anos no comércio e era viúva do meu avô Rezene de Souza Lima, ex-deputado estadual, falecido em 2015. Juntos tiveram seis filhos, minha mãe Linda e meus tios Rezenilde, Rezene, Aderbal, Tevelinda e Anderson. Além dos filhos, minha avó deixa 16 netos e 11 bisnetos.

Saiba que seu neto levará sempre seu sorriso, alegria, orações e amor em meu coração. Minha amada Ivanilde estará sempre viva em minha memória. “

Em seguida o governador publicou uma nota de pesar e decretou luto de três dias pela morte de avó.

NOTA DE PESAR

É com profundo pesar que o Governo do Estado do Acre manifesta condolências aos familiares e amigos e decreta Luto Oficial de três dias pelo falecimento da senhora Maria Ivanilde de Abreu Lima, avó materna do governador Gladson de Lima Cameli.

Dona Ivanilde faleceu de parada cardiorrespiratória, aos 84 anos, no início da noite desta quinta-feira (21), e deixa um legado de ensinamentos que serão levados por toda a vida de seus filhos, netos e bisnetos.

Natural de Cruzeiro do Sul, Dona Ivanilde era viúva do ex-deputado estadual Rezene Lima, já falecido, e pautou sua vida pela simplicidade, cuidado e amor ao próximo.

Que Deus possa fortalecer os corações de seus familiares e amigos diante de tamanha dor e tristeza, dando-lhes a certeza de que ela habita em plenitude de paz e descanso nos braços do Pai Eterno.

Jonathan Donadoni

Secretário de Estado da Casa Civil do Governo do Acre