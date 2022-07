Lula se reúne com presidente de Portugal durante visita ao Brasil

- Publicidade -

O pré-candidato Luis Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o atual presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, na manhã deste domingo (3).

O encontrou ocorreu no Jardim Paulista, na residência oficial do cônsul-geral de Portugal em São Paulo, Paulo Nascimento. O diplomata Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores de Lula, também participou da conversa.

Rebelo também deve se encontrar com outros ex-presidentes. Na programação estão agendadas reuniões com Michel Temer e, possivelmente, com Fernando Henrique Cardoso.

O líder de Portugal tinha uma reunião agendada também com o atual presidente do Brasil, mas Bolsonaro (PL) desmarcou o evento. De acordo com o jornalista Valdo Cruz, do G1, Bolsonaro tomou essa atitude em retaliação ao encontro do português com Lula.

A conversa entre os dois presidentes ocorreria nesta segunda-feira (4), em Brasília, porém Bolsonaro alertou os emissários portugueses de que a reunião seria desmarcada caso Rebelo encontrasse Lula, seu principal concorrente na disputa eleitoral deste ano.

Antes de vir ao Brasil, o presidente português declarou que Brasil e Portugal estão lidando de forma diferente em relação à guerra na Ucrânia. Ele afirmou ainda que não haveria problema caso a conversa com Bolsonaro não acontecesse, mas salientou que os dois países se aproximaram bastante nos anos anteriores.

“As relações entre Portugal e Brasil são entre povos”, disse o presidente português.

Fonte: Yahoo!