Luísa Sonza coloca bumbum pra jogo em fotos sem roupa e choca web: ‘Eita’

Luísa Sonza deixou os seguidores de queixo caído ao compartilhar fotos ousadas em suas redes sociais. É que nas imagens, a cantora, que completou recentemente 24 anos e reuniu um time de famosos em sua festa de aniversário, aparece nua, deitada na cama, exibindo a marca de biquíni e tatuagem íntima na costela.

Nos cliques, Luísa cobriu parte do bumbum e escondeu os seios com uma almofada. “Inadestrável”, legendou ela, que surge no registro com Rita Lee, sua gata de estimação, e Gisele Pinscher, uma de suas cadelas. A publicação da artista teve centenas de comentários. “Eita”, reagiu Pabllo Vittar. “O close”, observou outro. “Que perfeita”, afirmou uma terceira. “Que mulher”, babou um fã.

Na última semana, Luísa Sonza lançou o clipe do novo single, “Cachorrinhas”. A música, sua primeira na Sony Music, é produzida por Tropkillaz e o clipe conta com direção de Fernando Nogari. “É um presente para as gays… ‘Cachorrinhas’ vem para encerrar uma grande estética que explorei e vivi por muito tempo, mais dançante, com muita pegada de funk, que eu tive desde ‘Braba’ e ‘Devagarinho'”, explicou em coletiva de imprensa.

“Meu senso artístico tem caminhado para um lugar um pouco mais maduro. Estou me tornando uma pessoa mais calma”, acrescentou. Vivendo uma nova era em sua carreira, Luísa garantiu que não abandonará seu estilo musical: “Não estou querendo virar trapper. Sou uma artista pop e nunca quero deixar de ser, por mais que eu vá da roqueira à patricinha”.

