A cantora Luísa Sonza chegou em Rio Branco na manhã desta sexta-feira, 1º de julho, para a realização de um show que acontecerá hoje às 22h no estacionamento da Uninorte.

Segundo informações de pessoas que estavam no aeroporto, muitos fãs estavam no local para receber a artista, que foi muito simpática com todos, tirando fotos e recebendo mimos.

