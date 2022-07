Luciano Szafir volta ao trabalho após internação grave e comenta sobre seu estado de saúde: “A recuperação é lenta”

- Publicidade -

Após ser internado e passar por cirurgias devido a graves complicações da COVID-19, o ator Luciano Szafir se prepara para voltar a sua rotina comum de trabalho, desta vez com uma nova carreira: a de apresentador. O artista está no comando do programa “Casa Szafir”, transmitido pela VTV, afiliada do SBT.

Com a atração de entrevistas, Luciano comentou sobre a sensação de estar de volta ao trabalho e como está lidando com seus problemas de saúde: “Sou uma pessoa superativa e falo que ter um trabalho me faz pensar menos. A recuperação é lenta, não adianta. Depois de tudo o que passei, não adianta achar que vou piscar os olhos e estar fazendo tudo o que fazia”, conta.

Apesar de estar se recuperando, Szafir possui um longo caminho de tratamento e necessita fazer, ainda, algumas cirurgias, mas ele se mostra determinado:

“Ainda tenho uma cirurgia para fazer, sigo com alimentação restrita. A vantagem de ter um trabalho é que isso me faz pensar em outras coisas, me leva para frente e, quando vejo, o dia já foi”.

O modelo, que chegou a testar positivo para COVID-19 quatro vezes e foi internado em estado crítico, comentou também sobre o novo desafio de ser apresentador: “Sempre estive do outro lado, era o entrevistado. Achei muito curioso, um grande desafio e estou me divertindo muito porque tive a sorte de ter entrevistados fantásticos. Temos um roteiro, mas vou escutando o que o convidado fala e, a partir daí, surgem novas questões. Faço da curiosidade de casa a minha, e vice-versa”.

Fonte/ Portal brbolavip.com