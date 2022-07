Luciano Szafir assiste a própria morte acordado, vê batimentos irem de 200 para 0 e confirma: “Morte”

- Publicidade -

Na noite da última quinta-feira (30), Danilo Gentili recebeu como convidado do The Noite, no SBT, o ator Luciano Szafir. Em julho de 2021, ao contrair Covid-19 pela segunda vez, o pai de Sasha precisou ser internado e chegou a ficar na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no hospital Copa Star no Rio de Janeiro.

Na ocasião de sua alta, ele inclusive precisou continuar usando uma bolsa de colostomia, que foi retirada recentemente em cirurgia. Luciano Szafir relatou na entrevista com Gentili sobre uma experiência de quase morte enquanto estava hospitalizado.

Sendo assim, ele contou qual foi uma das piores coisas que ele passou no hospital, após uma cirurgia. Certa noite, ele acordou de madrugada no CTI e havia aproximadamente quatro médico em cima dele. Ele questionou aos profissionais o que estaria acontecendo e sentiu uma forte dor no peito.

Luciano Szafir, ao olhar o monitor onde são exibidos os sinais vitais do paciente, observou que seus batimentos cardíacos estavam em 180 por minuto. Vale lembrar que o normal, para uma pessoa em repouso, é por volta de 70.

Nisso, a médica o informou que, antes de melhorar, a situação pioraria. Quando ele olhou para o monitor novamente, com o peito doendo, seus batimentos foram subindo até chegar a 200. De repente, tudo caiu e fez aquele “piiiiiiii”, com seus batimentos chegando a 0.

Luciano Szafir estava acordado, sem medicação ou anestesia, e sentiu seu sangue parar de circular pelo corpo. “Eu fiquei 10 segundo assim, mas parecia uma eternidade”, disse o ator sobre sua experiência de quase morte. “Game over”, complementou.

Já desesperado e sem respirar, o monitor voltou a exibir seus batimentos novamente até subir para mais de 60, quando ele pôde ficar um pouco mais tranquilo novamente.

Experiência de quase morte

“Caramba, que pesado hein Luciano, esse caminho que você trilhou”, disse Danilo Gentili, que ainda questionou o que havia mudado na vida de Luciano Szafir após essa terrível experiência.

“A gente percebe que nada mais importa. Literalmente, nada que a gente faz, que a gente acredita tanto. […] Mas você percebe que a tua saúde, nada importa. Não adianta”, Afirmou Luciano Szafir, que finalizou:

“Você passa a perdoar muito mais, a não se irritar da mesma maneira como você se irritava antes, a não se cobrar tanto. […] Muda muito!”, concluiu Luciano Szafir, emocionando a todos com seu depoimento.

Por TVFOCO