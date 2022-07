Luan Santana e Izabela Cunha ficam noivos

- Publicidade -

Vem casamento por aí! Aos 31 anos, o cantor Luan Santana está noivo de Izabela Cunha. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 26, pela assessoria de imprensa do sertanejo. Fontes próximas ao cantor afirmam que o pedido aconteceu há duas semanas, em seu estúdio de gravação.

Os pombinhos assumiram o romance em novembro de 2021, no entanto, mesmo discretos quanto ao relacionamento, fãs notaram o anel de noivado na mão de Izabela nos bastidores de um show da turnê “Luan City”.

Em entrevista à revista “Caras”, o artista disse que pediu a amada em namoro no final de agosto de 2021, no dia do “Criança Esperança”. “Fazia duas semanas que estávamos nos encontrando e já começamos a pensar no casamento, na lua de mel e até nos filhos que queremos ter. A gente quer ter pelo menos cinco”, disse na época.

Antes de namorar Izabella, Luan já havia ficado noivo de Jade Magalhães, com quem viveu um romance de 12 anos e chegou ao fim em 2020.

Fonte: Famosos e Celebridades