Livro traz relatos de caixas de dinheiro na casa de Bolsonaro; confira

- Publicidade -

O livro “O negócio do Jair: A história proibida do clã Bolsonaro”, da jornalista e colunista do portal Uol, Juliana Dal Piva, chega em setembro às livrarias com novas revelações e detalhes sobre a relação de Jair Bolsonaro com André Siqueira Valle, o ex-cunhado demitido de seu gabinete na época em que era deputado.

André foi dispensado por não devolver a parcela de seu salário que Bolsonaro exigia. No ano passado, a autora mostrou no podcast “UOL Investiga – A vida secreta de Jair” gravações em que uma irmã de André contava a história da demissão do rapaz.

A coluna Chico Alves, do portal Uol, antecipa o trecho do livro:

André seguia a rotina combinada, mas não gostava de entregar tanto dinheiro ao cunhado. Passou a desabafar com amigos, em sigilo, que aquilo era errado. E observou com atenção algumas caixas de dinheiro vivo que o casal guardava em casa.

Certa ocasião, contou: “Pô, você não tem ideia como que é. Chega dinheiro? Você só vê o Jair destruindo pacotão de dinheiro. ‘Toma, toma, toma’. Um monte de caixa de dinheiro lá [na casa]. Você fica doidinho”. Quem frequentava aquela casa não conseguia ignorar tanta grana. Marcelo Nogueira também viu muitas notas por lá.

O casal mantinha um cofre no quarto, bem abastecido quando das campanhas eleitorais.