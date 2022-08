Linn da Quebrada mostra resultado de cirurgia de afirmação de gênero: “Renascimento”

- Publicidade -

Linn da Quebrada surpreendeu os fãs ao compartilhar, em suas redes sociais, o resultado de uma cirurgia de afirmação de gênero. Em algumas publicações no Instagram, a cantora, atriz e ex-participante do “Big Brother Brasil 22” mostrou um trecho da cirurgia de feminilização, o rosto inchado pós-cirurgia e a recuperação.

Em referência ao novo álbum de Beyoncé, “Renaissance“, a cantora compartilhou as fotos com o título, que significa “renascimento”. Ela ainda brincou com a situação, publicando algumas montagens com o “rosto novo”.

Por conta da cirurgia, Linn se manteve afastada das redes sociais e, no último domingo (24), assustou os fãs ao sugerir que estaria saindo do país: Tô sumida? Tô sumida. Em breve me explicou, ou melhor, me pronuncio. Agora só um spoiler: adeus, ‘Brazil'”, escreveu no Twitter. “Vou me distanciar das artes e da mídia por um tempo. Até porque, como dizem por aí, ‘flopei’. E, cá entre nós, amo ser subcelebridade. Antes não rola despedida ‘sertransneja’?”, acrescentou.

