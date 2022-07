Liga Mundial de Skate Street agita amantes do espor. Veja onde assistir!

- Publicidade -

Neste sábado, 16, a Liga Mundial de Skate Street (SLS) entra em ação mais uma vez para a disputa da primeira etapa da nova temporada. Com a presença de Rayssa Leal e companhia, a competição agita os amantes do esporte e promete verdadeiro show de manobras para a tão sonhada vitória e o início com o pé direito na tradicional competição.

Para iniciar o torneio, que vai ser disputado em Jacksonville, nos Estados Unidos, Rayssa Leal e as outras meninas entram na pista para a disputa da semifinal feminina. Além da nossa ‘Fadinha’, o Brasil vai contar com Pâmela Rosa, Gabi Mazetto, Marina Gabriela e Vitória Mendonça. A disputa está marcada para este sábado, 16, às 13h30 (horário de Brasília), no SporTV3.

Já a disputa masculina também está marcada para este sábado, 16. Com a presença de Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo, Filipe Mota, Carlos Ribeiro e Luan Oliveira, a Liga Mundial de Skate Street realiza a semifinal dos homens a partir das 16h30 (horário de Brasília), que pode ser acompanhada na transmissão ao vivo do SporTV2.

Vale destacar que a Liga Mundial de Skate Street classifica oito atletas no feminino e no masculino para a disputa da grande final, que está marcada para este domingo, 17. As meninas entram em ação a partir do 12h30 (horário de Brasília). Já os homens vão para a pista às 19h. A decisão vai ser transmitida ao vivo pelos canais SporTV3 e SporTV2, respectivamente.

“O nível do skate tá aumentando cada dia mais, todo dia tá aumentando. Muitas manobras novas e eu estou super feliz com isso. Nossa, toda manobra nova que eu via eu ficava: “Meu Deus”. Era muita manobra nova, uma atrás da outra. O nível tá aumentando muito, e eu fico super feliz“, disse Rayssa Leal em declaração trazida pelo site ‘GE’.

“A pista tá maneira demais! Tá bem diferente das outras, na verdade, então eu espero conseguir me adaptar bem. E eu vou! (Risos). E é isso, estou mais uma vez aqui (Jacksonville), a última vez que eu estive aqui foi para o Super Crown. Street League, é nós! O negócio e entrar, andar e se divertir! (Risos)“, completou Rayssa Leal.

Fonte/ Portal esportbuzz.uol