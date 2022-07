Líderes financeiros do G20 se reúnem em Bali sob nuvem da guerra na Ucrânia

- Publicidade -

Líderes financeiros do G20 se reúnem nesta sexta-feira, 15, no balneário turístico de Bali, enquanto a anfitriã Indonésia tenta encontrar um terreno comum em um grupo desgastado pela guerra na Ucrânia em meio às crescentes pressões econômicas impostas pela inflação em alta.

A invasão da Ucrânia pela Rússia, que o Kremlin chama de “operação militar especial”, ofuscou reuniões anteriores do Grupo das 20 principais economias, incluindo a reunião de ministros das Relações Exteriores na semana passada.

O presidente da Indonésia, Joko Widodo, disse a representantes do Banco Mundial em um encontro em Jacarta esperar que os membros do G20 “divulguem um comunicado” depois de concluírem sua reunião no sábado, segundo seu ministro do Planejamento.

O G20 inclui países ocidentais que impuseram sanções à Rússia e a acusam de crimes de guerra na Ucrânia –algo negado por Moscou–, e nações como China, Índia e África do Sul, mais silenciosas em suas respostas.

Autoridades alemãs e francesas expressaram ceticismo de que um terreno comum possa ser alcançado devido às tensões sobre a Ucrânia.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse nesta quinta-feira que a guerra está causando um efeito negativo globalmente e que as autoridades russas não têm lugar na reunião do G20.

O ministro das Finanças da Ucrânia deve falar virtualmente em uma das sessões, disse a Indonésia. O ministro das Finanças russo, Anton Siluanov, discursará virtualmente na reunião, com seu vice viajando para Bali.

Fonte/ Portal moneytimes.con