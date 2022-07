‘Levo paulada’, diz Juliano Cazarré sobre dificuldade em ser católico no meio artístico

- Publicidade -

Na manhã desta segunda-feira (25), Juliano Cazarré participou do café da manhã do programa “Mais Você” , da Globo. Na atração, o ator revelou para Ana Maria Braga que sofre preconceito no meio artístico por ser católico.

“Não é uma caminhada fácil se assumir católico no meio artístico, as pessoas estranham muito. Eu levo umas pauladas de vez em quando”, disse Cazarré.

“Engraçado que quando eu voltei para igreja, já fazem vários anos, eu falei ‘que legal, eu tô voltando para a igreja do Brasil, vai ser muito bom, eu vou receber muito carinho. Mas recebo cada paulada também, cada pedrada”, lamentou.

Questionado pela apresentadora, ele disse que as pessoas criticam a igreja católica, mas as críticas são sobre ideais “de fora da igreja”.

Fonte: Estrelando