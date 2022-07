Leôncio tranca Juma para evitar vai e vem, mas ela vira onça: “Num tô acreditâno”

- Publicidade -

José Leôncio (Marcos Palmeira) está cansado com o vai e vem de Juma (Alanis Guillen) da sua fazenda para a tapera. O empresário vai trancar a nora para que ela não volte mais ao local nos próximos capítulos de “Pantanal”.

Segundo informações publicadas pelo colunista Zean Bravo, do Extra, o novo imbróglio envolvendo a jovem vai começar quando Jove (Jesuíta Barbosa) viajar ao Mato Grosso para revelar as fotos que fez escondido do Velho do Rio (Osmar Prato).

O ato foi motivo de briga entre o casal porque faria com que o ancião perdesse a confiança que tem na mocinha e seu noivo, que é seu neto. Jove quer porque quer mostrar ao pai a imagem do Velho e o fato fará com que ela se sinta traída pelo amado.

“Num tenho mais marido! Num vô ficá mais aqui! Ele traiu eu! Traiu o Véio do Rio!”, gritará aos berros para quem quiser ouvir enquanto arruma suas poucas roupas para deixar, pela incontável vez, a fazenda mais acolhedora da região.

Em resposta, José Leôncio vai se enfurecer e peitar a nora: “Ocê tá no seu direito de achá o que quisé… Mais eu num posso dexá ocê saí dessa casa nessas circunstância… Nem que eu tenha que te trancá neste quarto, mas dessa casa ocê num sai enquanto o meu filho num tivé de vorta!”

Juma, então, avisará ao sogro que irá virar onça se ele a trancar na casa. Ainda assim, ele vai prendê-la no quarto, deixando-a aos gritos com mais ‘reiva’. Andando de um lado para outro, ela se transformará no felino, assustando as pessoas na casa.

José vai pegar uma zagaia (espécie de lança) e partir em direção ao quarto em que trancou a nora, mas vai encontrá-lo vazio, com as marcas das garras por todos os lados. Na sequência, ele vai ouvir um esturro (som emitido pelas onças) do lado de fora e ver a nora, na pele do animal, no segundo andar. “Eu num tô acreditâno nisso…”, afirmará incrédulo.

Fonte/ Portal Yahoo.com