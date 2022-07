Leo Lins é demitido do SBT após debochar de criança com deficiência

- Publicidade -

O humorista Leo Lins, que fazia parte do “The Noite”, de Danilo Gentili, foi demitido, nesta segunda-feira (4), do quadro de funcionários do SBT. Ele fez uma piada debochando de uma criança com hidrocefalia.

Durante seu novo show de stand-up comedy, Léo afirmou que assistiu um vídeo de uma criança no Ceará com a condição e insinuou que esta era uma forma da família ter acesso à água. Ele comenta que o vídeo em questão teria sido divulgado pelo Teleton, a campanha solidária apoiada pelo SBT há mais de 20 anos.

Em nota oficial, a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD, afirmou que o comentário “extremamente infeliz e capacitista” não é aceitável. “Esse tipo de ‘piada’ é de extremo mau gosto e incabível na sociedade em que vivemos hoje, pois vai na contramão de um mundo mais inclusivo pelo qual lutamos todos os dias”, aponta.

O texto ainda afirma que o humorista “ataca pessoas com hidrocefalia, chama as pessoas com deficiência de ‘crianças com vários tipos de problemas’, mostra desrespeito aos moradores do Ceará” e pede um pedido público de desculpas.

Após a repercussão do vídeo, o SBT emitiu um comunicado afirmando o desligamento do Leo do quadro de funcionários. “Leo Lins não faz mais parte quadro de elenco do SBT”, disse o canal de Silvio Santos, que teria autorizado o desligamento.

Fonte: Yahoo!