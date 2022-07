Lene Petecão é uma das parlamentares mais atuantes da Câmara de Vereadores de Rio Branco

- Publicidade -

Encabeçando o debate sobre políticas sociais, de cultura e a maior participação de mulheres na política, a vereadora Lene Petecão (PSD) é uma das parlamentares mais atuantes da Câmara de Rio Branco.

A informação é comprovada por meio do Relatório de Produtividade do primeiro semestre de 2022. De acordo com o documento, Lene foi a terceira parlamentar que mais proposições apresentadas no período.

Em números, a vereadora apresentou 772 indicações, atendendo as demandas da população riobranquenses, especialmente, dos mais necessitados de políticas públicas; quatro projetos de lei, 19 requerimentos, entre outras proposições.

“A gente não constrói nada sozinha, temos o apoio fundamental da população, que é quem pauta o nosso trabalho, trazendo a realidade e as necessidades da sociedade”, destacou Lene.

Pré-candidata a deputada federal, Lene aproveitou o recesso parlamentar para visitar a região do Vale do Juruá e Tarauacá/Envira. Na semana passada, a parlamentar cumpriu agenda no Bujari, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

Fonte/ A Gazeta do Acre