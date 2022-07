Lamborghini do ‘rei do bitcoin’ é arrematada por R$ 805 mil e morador do RJ vence

- Publicidade -

Um morador do Rio de Janeiro venceu o leilão da Lamborghini, modelo Gallardo, avaliada em R$ 629 mil, que pertencia ao “rei do bitcoin”, Claudio José de Oliveira. O leilão foi feito na cidade de Curitiba (PR) e fechou, na última sexta-feira (22), com R$ 805 mil arrecadados.

O veículo foi apreendido pela Polícia Federal durante a Operação Daemon, que investigava um grupo que tinha desviado em fraudes mais de R$ 1,5 bilhão por meio de negociações com criptomoedas, as chamadas moedas virtuais.

Os recursos da venda da Lamborghini serão destinados aos prejudicados pelas ações dos investigados na operação, que prendeu cinco pessoas em julho de 2021, entre elas Cláudio, apontado como o líder do grupo. Ele já havia sido condenado na Suíça por crimes de estelionato e falsificação de documentos.

Conforme apurado, o homem tinha ligação com várias corretoras de valores, que começaram a ser investigadas em 2019 após o proprietário de uma delas ter dado queixa à polícia alegando que tinha sido vítima de um ataque cibernético. Nele, os valores de todos os credores ficaram bloqueados.

Antes de ir a leilão, o carro foi usado como viatura da Polícia Federal por meses em exposições, eventos e ações pedagógicas de repressão ao crime organizado.

