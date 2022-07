LADRÕES ESFOMEADOS: Venezuelano é agredido com a própria muleta e tem marmitex roubada

- Publicidade -

Um venezuelano de 32 anos foi agredido com a própria muleta e teve a comida roubada por dois moradores de rua na tarde deste sábado (09) na Avenida Campos Sales, bairro Centro, em Porto Velho (RO).

A vítima estaria com um marmitex indo almoçar por volta das 15h no momento em que foi parada por dois moradores de rua. Os acusados tomaram a comida do venezuelano e usando a própria muleta dele o agrediram.

O homem tentou reagir, mas foi ainda atingido na cabeça com uma pedrada arremessada por um dos moradores de rua. Os dois acusados em seguida fugiram com o almoço do venezuelano.

A Polícia Militar foi chamada e registrou a ocorrência de lesão corporal. A vítima não necessitou de atendimento médico.