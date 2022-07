Justiça manda penhorar bens de Ronaldinho Gaúcho e bloquear suas contas por dever pensão de milhões

- Publicidade -

Enquanto aproveita a vida no exterior, Ronaldinho Gaúcho tem no Brasil um problemão. A Justiça mandou penhorar parte de seus bens e bloquear suas contas bancárias até que ele faça o pagamento da pensão que deve a Priscilla Coelho, sua ex-noiva. O processo, que corre desde 2019, já não cabe mais recurso. O pedido era de cerca de R$ 100 mil por mês, e com juros e correção, a dívida esta na casa dos milhões.

O jogador aposentado tinha até o dia 28 de junho para cumprir a sentença, que foi procedente ao pedido de Priscilla pela pensão e reconhecimento de união estável. Ronaldinho, no entanto, driblou a determinação e não cumpriu o que o juiz do caso ordenou, como já havia acontecido anteriormente.

Dessa vez, porém, Ronaldinho poderá perder alguns de seus bens se ignorar a sentença, além de não poder movimentar suas contas. Ídolo para torcedores e jogadores, ele esteve em Londres e posou com os brasileiros Richarlisson, Lucas Moura e Emerson Royal, que jogam no Tottenham Hotspur, time inglês.

Fonte/ Portal Extra