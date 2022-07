Justiça decreta prisão preventiva de PM que atirou em três pessoas na saída de arraial

- Publicidade -

A Justiça de Roraima decretou nesta quinta-feira (30) a prisão preventiva do sargento da Polícia Militar Klebert Ulisses Ladeira, de 37 anos, que atirou em três pessoas na saída do São João do Anauá, arraial promovido pelo governo em Boa Vista. Ladeira, como é conhecido na corporação, é suspeito de ter agredido a esposa quando os feridos tentaram ajudá-la e ele atirou.

A decisão foi em audiência de custódia e é do juiz Marcelo Batistela Moreira. No documento, o magistrado apontou que “há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria [do crime]” para fundamentar a prisão preventiva.

Ainda de acordo com o juiz, a ação consistente na garantia da ordem pública e ocorre com base na conduta social do sargento e no “perigo gerado pelo estado de liberdade” dele.