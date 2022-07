Juma diz que vai “encaixar” em Jove e público fica constrangido com cena de sexo em “Pantanal”

- Publicidade -

Uma das cenas mais esperadas de “Pantanal” foi ao ar no capítulo desta segunda-feira (4). Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) finalmente transaram na beira do rio. A sequência quente repercutiu nas redes sociais e algumas pessoas disseram que ficaram constrangidas com os diálogos e a riqueza de detalhes. Em um momento, por exemplo, Juma chegou a dizer que ia “encaixar” em Joventino.

Na trama, Juma demonstrava vontade de transar com Jove há muito tempo, mas tinha medo de engravidar, pois nunca recebeu uma educação sexual. Após ser convencida pelo Velho do Rio (Osmar Prado), porém, a mocinha procurou o namorado sem controlar os seus desejos. O clima esquentou depois que Jove aceitou morar na casa da amada.

“Eu sou seu, Juma, desde o instante em que te vi. Sempre fui”, disse o jovem. “Deixa eu encaixar aqui”, respondeu ela, abraçando o parceiro e “virando onça” de tesão.

Fonte: Yahoo!