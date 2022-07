Juma abandona Jove e José Lucas ressurge na tapera em “Pantanal”: “Tragédia”

- Publicidade -

A obsessão de Jove (Jesuíta Barbosa) em revelar a verdadeira identidade do Velho do Rio (Osmar Prado) é o novo foco de “Pantanal”. Pouco após se casar com Juma (Alanis Guillen), o fotógrafo irá brigar com a amada por não aceitar o pedido da entidade, que não queria ser fotografado.

Quando Jove insiste em mostrar as fotografias para José Leôncio, percebe que perdeu a confiança do Velho do Rio e o afeto de Juma simultaneamente. A jovem alerta que não é mais esposa de Jove, e ele volta para a fazenda do pai, desolado. Quando Jove sai da tapera, José Lucas (Irandhir Santos) retorna para o local, dizendo que quer apenas fazer companhia para a moça.

Ao perceber a aproximação de José Lucas, Trindade avisa a José Leôncio sobre a situação e alerta que os dois não querem ser incomodados. Revoltado, Jove diz que pode tomar alguma atitude impensada se o irmão cruzar seu caminho.

Fotografias

O casamento de Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) não resolveu os principais problemas enfrentados pelo casal em “Pantanal”. O principal deles, uma discórdia sobre o Velho do Rio (Osmar Prado), causará uma nova separação e deixará a jovem revoltada com a falta de consideração do marido.

Mesmo após um ultimato dado pela entidade, que não queria ser fotografado, Jove foi para Campo Grande revelar os filmes com as fotos necessárias para provar a identidade do personagem para José Leôncio (Marcos Palmeira).

Revoltada com a traição, Juma afirma que não aceitará ficar com Jove caso ele mostre as fotografias para o pai. Na hora de mostrar as imagens, entretanto, Jove e José Leôncio enxergam apenas um feixe de luz. Desesperado, Jove percebe que perdeu a confiança da entidade e o amor de Juma e não conseguiu nada em troca.

