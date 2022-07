Juliette explica relação com Rodolffo após sertanejo confirmar affair

- Publicidade -

Juliette Freire esclareceu sua relação com o sertanejo Rodolffo. Em entrevista, o sertanejo revelou affair com a campeã do “BBB 21” após o fim do reality show da Globo e afirmou que ficaria novamente com a cantora, em participação no quadro “Pego, Penso ou Passo”, do canal de Matheus Mazzafera.

“Rodolffo é meu amigo. A gente fez uma música em parceria e está tudo tranquilo. Meu coração está como sempre esteve. Solteiríssima”, disse a paraibana em entrevista ao “iG Gente”.

Recentemente, Rafa Kalimann contou que Juliette pediu um aval para ficar com Rodolffo, ex-marido dela, e relembrou o momento em que a amiga pediu conselhos. “Ela teve o aval dela. Com a Juliette, tive uma conexão tão boa, foi um presente tão bom. A gente está ali uma para a outra. Na primeira vez que ela foi jantar lá em casa, ela me contou do Rodolffo já. Ela estava inquieta”, relatou a apresentadora.

A influenciadora percebeu os sinais da maquiadora e colocou a advogada contra a parede. “Ela falava comigo e ela… ‘Mas e o Rodolffo, Rafa?’. E eu: ‘Ê, Juliette’. E uma hora ela foi e falou: ‘Ah, eu ia te contar’. Mas não tem problema nenhum! Imagina! Ela é muito maravilhosa, muito especial. Ela merece muito tudo o que ela tem”, declarou Rafa.

O casamento de Rafa Kalimann e Rodolffo chegou ao fim por conta de uma traição por parte do músico, que admitiu o erro. A ex-BBB garantiu que não sente raiva do artista e explicou o motivo de ter seguido com a amizade.

“A gente continuou nessa coisa de amizade e de muito carinho, torcemos muito um pelo outro. Carregar o peso da raiva de quem você sentiu tanto carinho não é saudável. A única maneira que eu vou ter de seguir em frente com minhas relações, minha vida amorosa, sem dor e sem peso por ter me divorciado tão cedo, é perdoando. Consegui perdoar totalmente”, declarou.

Fonte/ Portal Yahoo.com