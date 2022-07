Jovem que matou namorado com agulha de narguilé será julgada por lesão corporal

- Publicidade -

Responsável pela morte do próprio namorado em 2020, utilizando uma agulha de narguilé como arma, Nicole Maria Ferreira da Costa passará a ser julgada pelo crime de lesão corporal. As informações são do G1.

A jovem, então com 20 anos, foi denunciada por homicídio qualificado em abril do ano passado, sete meses após atingir com a agulha o peito do namorado, Adailton Gomes Abreu, de 24, em Aparecida de Goiânia.

O juiz responsável pelo caso, porém acatou o pedido da defesa de Nicole e alterou a denúncia para lesão corporal, por entender que a jovem não tinha intenção de matar o rapaz.

“Algumas vezes, verifica-se, após a instrução, que o réu tinha apenas a intenção de lesionar a vítima. Para a defesa, já é uma vitória, pois agora, a Nicole não passa mais por um tribunal do júri e já foi reconhecido que ela não teve nenhuma intenção de matar o Adailton”, explicou a advogada da mulher, Cristiane Nogueira.

Para que essa alteração fosse possível, foi necessária uma mudança no entendimento do juiz sobre o caso. Novas provas apresentadas teriam comprovado que Nicole foi agredida e ameaçada de morte antes de atacar Adailton. Além disso, a jovem teria desferido apenas um golpe no rapaz.

“Adailton começou a quebrar vários móveis e objetos e, em seguida, segurou a declarante pelo pescoço, na tentativa de agredi-la. Uma vez que poderia [Nicole Maria] ter desferido mais golpes na vítima, já que não tinha ninguém para impedi-la, e mesmo assim não o fez”, escreveu o juiz.

Com a alteração na denúncia, Nicole deixará de ser julgada por júri popular, recebendo um julgamento comum e terá pena mais baixa caso condenada (de quatro a 12 anos de prisão).

Relembre o caso

Nicole matou Adailton em 18 de setembro de 2020, na própria residência, após uma discussão entre o casal. Segundo relatos, a briga começou após o casal sair para comer pastel, contrariando um desejo da jovem.

Os dois teriam discutido e Adailton, irritado, partiu para cima de Nicole. Ele teria quebrado uma narguilé e ameaçado agredi-la com o objeto, momento no qual ela empunhou a agulha e o golpeou.