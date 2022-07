Jovem mata a namorada a facadas e é preso após contar para o tio que tinha cometido o crime, diz PM

- Publicidade -

Um jovem de 24 anos foi preso, neste sábado (2), suspeito de matar a namorada a facadas, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, após o crime, o homem contou ao tio dele o que havia feito. O suspeito permaneceu no local e foi preso em flagrante a poucos metros de sua casa.

Homem é preso suspeito de matar mulher e avisar do crime, em Goiânia

Segundo registro policial, o suspeito explicou que estava consumindo maconha junto com a namorada quando foi iniciada uma discussão.

Na ocasião, ele contou aos agentes que ela estava com ciúmes da ex-namorada dele e que “teria ameaçado lhe jogar um feitiço”. Foi nesse momento em que o suspeito pegou a faca e golpeou a vítima no rosto e no tórax.

De acordo com a polícia, o homem contou que conheceu a vítima através de um aplicativo de relacionamento há cerca de um mês e meio, época em que começaram a namorar.